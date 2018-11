To spørsmål kan velte brexitavtalen

Utenriks

EU og Storbritannia kom torsdag til enighet på forhandlernivå om et utkast til den viktige politiske erklæringen som skal legges ved brexitavtalen, opplyser EUs president Donald Tusk. Utkastet har i tillegg fått en foreløpig godkjenning på politisk nivå.

Storbritannias statsminister Theresa May forteller at forhandlerne arbeidet natta igjennom for å få de siste detaljene på plass etter at hun selv møtte EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i Brussel onsdag kveld.

Utkastet går nå videre til behandling på høyeste politiske nivå under det ekstraordinære toppmøtet om brexit som er planlagt søndag.

To floker

Enigheten er et viktig gjennombrudd i forhandlingene. Men det er fortsatt to siste floker som gjenstår, advarer EU-kommisjonen.

Den ene floken er Gibraltar. Der krever Spania vetorett når en avtale om det framtidige forholdet skal forhandles fram. Spanias statsminister Pedro Sanchez har truet med å si nei til brexitavtalen hvis formuleringene om Gibraltar ikke endres.

Den andre floken er fiskeri. Der krever flere medlemsland langt sterkere garantier for at de fortsatt vil få mulighet til å fiske i britiske farvann etter skilsmissen.

– Jeg kan bekrefte at Gibraltar og fiskeri er spørsmål som fortsatt må løses, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

Tror på enighet

Gibraltar har vært britisk territorium siden 1713. Men Spania har gjentatte ganger gjort krav på regionen, som ligger på Spanias sørkyst.

May sier hun onsdag diskuterte saken direkte med Sanchez.

– Jeg er sikker på at vi søndag vil klare å bli enige om en avtale som leverer for hele den britiske familien, inkludert Gibraltar, forsikrer hun.

Nye møter og telefonsamtaler er planlagt både fredag og lørdag for å forsøke å få de siste brikkene på plass før søndagens toppmøte i Brussel.

Lover ambisiøst partnerskap

Ambassadører fra EUs medlemsland møttes allerede torsdag formiddag for å gjennomgå det nye utkastet til politisk erklæring om framtida.

NTB har fått tilgang til det 26 sider lange utkastet, der EU og Storbritannia kommer med løfter om et «ambisiøst, bredt, dypt og fleksibelt partnerskap» etter skilsmissen.

Teksten ble lekket til pressen nesten umiddelbart etter at forhandlerne hadde sendt den fra seg.

Utkastet inneholder fire avsnitt om fiskeri, men nevner ikke Gibraltar i det hele tatt.

Kommer i tillegg

Den politiske erklæringen kommer i tillegg til selve brexitavtalen, som til sammenligning er 585 sider lang.

Mens brexitavtalen fastsetter vilkårene for selve skilsmissen, er formålet med den politiske erklæringen å stake ut kursen for forhandlingene om hvordan forholdet mellom EU og Storbritannia skal se ut etter skilsmissen.

Erklæringen skal ikke være bindende, men regnes likevel som svært viktig for å gjøre brexitpakken politisk spiselig, både for EUs medlemsland og for britiske parlamentarikere.

– Dette er den riktige avtalen for Storbritannia, sier May.

Hun mener enighet nå er «innenfor rekkevidde». Men om den britiske statsministeren vil klare å samle et flertall bak avtalen når den kommer opp til avstemning i Parlamentet, er fortsatt høyst usikkert.

(©NTB)