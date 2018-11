Clinton: Europa må redusere innvandringen for å stanse høyrepopulismen

Utenriks

– Jeg mener Europa må få kontroll på innvandringen fordi det er det som tente flammen, sier hun til avisen.

Hun kaller brexit «den største økonomiske selvskadingen» et land har begått i historien, men sier både brexit og Trump i hovedsak handler om innvandring.

– Jeg beundrer sjenerøsiteten og medmenneskeligheten til ledere som Angela Merkel, men jeg mener Europa nå har gjort sitt. Nå er det på tide å sende et budskap om at Europa ikke lenger kan gi innvandrere et tilfluktssted eller støtte. Hvis ikke vil innvandring fortsette å ergre mange, sier hun.

Guardian har også intervjuet den britiske eksstatsministeren Tony Blair og den italienske politikeren Matteo Renzi i en artikkelserie om europeisk populisme. Samtlige framholder at innvandring skaper utfordringer for sentrumspolitikken.

Innvandringsdebatten tok full fyr i Europa og USA under flyktningkrisen i 2015, som delvis ble utløst av borgerkrigen i Syria. Året etter tapte Clinton det amerikanske presidentvalget til Donald Trump, som førte en innvandringskritisk og til tider en innvandringsfiendtlig kampanje.

