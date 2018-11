Fremtredende aktivister drept i Idlib i Syria

Utenriks

– Borgerjournalist Raed Fares og Hammoud al-Junaid ble skutt og drept av ukjente angripere i en varebil i byen Kafr Nabel, heter det i en Facebook-melding fra Fresh FM, en radiostasjon som Fares grunnla i 2013.

Målrettede drap og bortføringer har i flere måneder satt sitt preg på Idlib, der sinte innbyggere legger skylden på alle parter i konflikten, melder AFP.

Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) døde de to mennene av skuddskadene. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

– De var kjent for sin kritikk av opprørere som begår lovbrudd og pågriper sivile, og spesielt kritiske når det gjelder jihadistgrupper. Begge hadde flere ganger blitt anholdt av Hayat Tahrir al-Sham, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Fares hadde også gjort seg kjent som kritiker av president Bashar al-Assads regime.

Over halvparten av Idlib-provinsen kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham, en jihadist-allianse ledet av den tidligere syriske avleggeren av al-Qaida. Mesteparten av det øvrige Idlib er kontrollert av tyrkiskvennlige opprørere.

Ekstremistgruppen IS har også tilstedeværelse i provinsen. Opprørere fra IS har ved flere anledninger utført razziaer mot radiostasjonens kontorer, og radiostasjonen er også blitt bombet av regimestyrker, opplyste Raed Fares i juni i år.

(©NTB)