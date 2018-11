Nedgang på Asia-børsene

Utenriks

Hang Seng-indeksen sank fredag med 0,7 prosent og Shanghai-indeksen gikk ned 1,4 prosent. Børsen i Tokyo var stengt som følge av en helligdag.

Nedgangen på de asiatiske børsene kommer etter en uke fylt med nedturer, men en liten oppsving ble notert torsdag. Oppturen ble altså ikke langvarig.

Ifølge analytikere er frykten for motvind i verdensøkonomien økende, til tross for lovnader fra president Donald Trump om at den bitre handelskrigen mellom Kina og USA vil løses.

– Kina vil ha en avtale. Hvis vi kan lage en avtale, så gjør vi det, sa Trump.

Neste uke skal han møte sin kinesiske motpart Xi Jinping i G20-toppmøtet i Argentina.

Men isfronten som kom fram under landene under APEC-møtet, da USAs visepresident Mike Pence og Xi havnet i en ordkrig, har satt sine spor i aksjemarkedet.

