Spania føler seg lurt om brexit

«Etter samtalen min med Theresa May står vi fortsatt langt fra hverandre. Regjeringen min vil alltid forsvare Spanias interesser. Hvis det ikke blir forandringer, vil vi legge ned veto mot brexit», skrev Sánchez på Twitter torsdag kveld.

Meldingen ble sendt ut på både spansk og engelsk.

Gibraltar står nå igjen som det største usikkerhetsmomentet før det ekstraordinære toppmøtet om brexit som er planlagt i Brussel søndag. Tanken har vært at stats- og regjeringssjefene der skal gi sin velsignelse til brexitavtalen som nå ligger på bordet.

– Arbeidet pågår fortsatt med spørsmålet om Gibraltar, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Alexander Winterstein.

Ønsker garantier

Formelt sett har ikke Spania noen vetorett mot brexitavtalen mellom EU og Storbritannia, ettersom avtalen kun trenger kvalifisert flertall for å gå igjennom i EUs ministerråd.

Men stats- og regjeringssjefene i EU har tidligere vedtatt egne retningslinjer for forhandlingene der de fastslår at ingen avtale om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal kunne gjelde for Gibraltar uten at det er enighet mellom Spania og Storbritannia.

Spanias krav er at denne garantien også må bli en del av selve skilsmisseavtalen.

EU og Storbritannia skal de siste dagene ha forhandlet om et eget tillegg om Gibraltar for å blidgjøre spanjolene. Spesialutsendinger fra EUs medlemsland møttes i Brussel fredag formiddag for å diskutere saken videre.

Føler seg ført bak lyset

Spanias utenriksminister Josep Borrell forklarte tidligere denne uka at utgangspunktet for konflikten er brexitavtalens artikkel 184, som tilsynelatende dukket opp fra intet da det ferdige avtaleutkastet ble offentliggjort onsdag 14. november.

Problemet skal ha opptatt i den intense sluttfasen av forhandlingene. EU og Storbritannia gikk da inn i en «tunnel» der svært lite ble rapportert ut til omverdenen, og der nesten ingen fikk lese tekstforslagene som forhandlingsdelegasjonene jobbet med – heller ikke diplomater fra EUs medlemsland.

Spanske myndigheter ble derfor tatt på senga da den nye artikkelen dukket opp. Ifølge spanske diplomater så de formuleringen for første gang samme dag som avtaleutkastet ble lagt offentlig ut på nettet.

Situasjonen skal ha utløst betydelig irritasjon på spansk side.

Gibraltar har vært britisk territorium siden 1713. Men Spania har gjentatte ganger gjort krav på halvøya, som ligger på Spanias sørkyst og har rundt 30.000 innbyggere.

