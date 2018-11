Trump: CIA har ingen konklusjon om bin Salmans tilknytning til Khashoggi-drapet

Utenriks

– De har ikke kommet til noen konklusjon. De bare føler enkelte ting. Jeg har rapporten, sa Trump torsdag.

Kommentaren, som ble publisert i videoform av blant annet The Hill, kom som svar på et spørsmål fra en journalist om CIAs angivelige konklusjon om at kronprins Mohammed bin Salman beordret drapet i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

CIA-rapporten er ikke offentliggjort, men amerikanske medier har meldt at CIA tydelig knytter bin Salman til drapet. Tyrkiske Hürriyet melder til og med at de sitter på et lydopptak som inkriminerer kronprinsen.

– Jeg hater forbrytelsen, jeg hater det som ble gjort, og jeg hater tilsløringen. Men jeg vil fortelle dere at kronprinsen hater det mer enn jeg gjør, sa presidenten under et pressemøte i Palm Beach i Florida.

Trump står fjellstøtt ved Saudi-Arabia som følge av landenes handelsrelasjoner, som Trump ser på som uvurderlige. Han har uttalt at det ville vært en «forferdelig feil» å ødelegge forholdet til kongeriket, som at det ville gitt skyhøye oljepriser og ødelagt verdensøkonomien.

– Ærlig talt, om vi legger oss på dette nivået, vil vi ikke ha allierte igjen, sa han.

