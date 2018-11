Amnesty: Kun 8 av 31 europeiske land har samtykkelov

Utenriks

Sverige vedtok i år en samtykkelov som krever et ja eller aktivt samtykke før og under sex. Manglende samtykke gjør at handlingen kan klassifiseres som voldtekt.

Dermed er naboen i øst, sammen med Storbritannia, Belgia, Tyskland, Irland, Island, Kypros og Luxembourg, blant de få landene i Europa som krever eksplisitt samtykke før sex.

De resterende 23 landene krever vold, trusler, tvang eller at en person er ute av stand til å gjøre motstand for at gjerningen skal ses på som voldtekt, ifølge en ny Amnesty-rapport. I Norge anses seksuell omgang med barn under 14 år også som voldtekt.

– I mange land er det fortsatt midler som vold, tvang eller trusler som kreves for at en gjerning skal ses på som voldtekt. Det er både utdatert og i strid med folkerettslige normer som har utviklet seg de siste årene, sier Amnesty Sveriges sakkyndige innen kvinners rettigheter, Katarina Bergehed.

– Følgen av det er at kvinner utsettes for sex til tross for at de selv ikke deltar frivillig. De får ikke oppreisning og beskyttes ikke av loven, legger hun til.

Amnesty påpeker i rapporten at samtykkelover ikke er en endelig løsning på problemet, men at det er en god start. Organisasjonen fremhever også signalverdien i slike lover. Rapporten kommer i sammenheng med den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, som er på søndag.

