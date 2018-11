May til Brussel for å møte Juncker og Tusk

Utenriks

Møtet finner sted dagen før EU-lederne samler seg for å skrive under på skilsmisseavtalen med Storbritannia.

May presses hardt fra flere kanter, både på hjemmebane og fra Spania, som truer med å velte brexit-avtalen. Spania krever endringer i avtaleteksten for å klargjøre landets rolle i enhver framtidig forhandling som omfatter Gibraltar.

May snakket torsdag med Spanias statsminister Pedro Sanchez. Hun sa etter samtalen at hun er sikker på at partene kan enes. Sanchez' fremstilling av telefonsamtalen var annerledes. Han sa at Storbritannia og Spania står langt fra hverandre og varslet på Twitter at Spania vil «legge ned veto mot brexit» hvis det ikke blir forandringer.

Formelt sett har ikke Spania noen vetorett mot brexitavtalen mellom EU og Storbritannia, ettersom avtalen kun trenger kvalifisert flertall for å gå igjennom i EUs ministerråd.

Gibraltar-strid

Samtidig kan den spanske motstanden gjøre det pinlig for EU-ledere som er ivrige etter å vise at de 27 medlemslandene står samlet.

Andre EU-land skal være lite villige til å ta fatt på en ny runde med å endre på den 585 sider lange avtalen, av frykt for at også andre deler av avtalen kan risikere å bli reforhandlet. En løsning kan derfor være å utarbeide en tilleggserklæring som omfatter Gibraltar, ifølge EU-diplomater i Brussel.

Gibraltar har vært britisk territorium siden 1713. Men Spania har gjentatte ganger gjort krav på halvøya, som ligger på Spanias sørkyst og har rundt 30.000 innbyggere.

Brexit-toppmøte

Etter møtet med Juncker og Tusk lørdag ettermiddag skal May søndag formiddag møte stats- og regjeringssjefene for de 27 medlemslandene som blir igjen i EU etter at Storbritannia går ut.

Før Mays møte søndag møtes de 27 landene for å diskutere skilsmisseavtalen. EU-diplomater opplyser overfor AFP at det ikke er ventet at det vil finne sted noen ytterligere forhandlinger av betydning, og at søndagens møte simpelthen vil gå ut på at de 27 stats- og regjeringssjefene skriver under på avtalen som er et resultat av 17 måneders arbeid.

En diplomatkilde sier at møtereferatet søndag er ventet å inneholde formuleringer som understreker viktigheten av at Storbritannia opprettholder konkurranse på like vilkår når det gjelder handel i løpet av den 21 måneder lange overgangsperioden etter brexit, og viktigheten av fiskerettigheter.

Videre er det ventet at de 27 medlemmene vil slå fast at Det europeiske råd skal overta EU-kommisjonens oppgave med framtidige forhandlinger med Storbritannia – et hensyn som skal ha til hensikt å forsikre Madrid om at Spanias stemme vil bli hørt før enhver endelig avtale inngås.

Hjemlig motstand

Når May drar hjem til London etter helgens Brussel-møtevirksomhet, vil hun stå overfor en enda større politisk utfordring på hjemmebane.

May ville fredag ikke si noe om hvorvidt hun kan komme til å gå av dersom Parlamentet sier nei til skilsmisseavtalen som EU er ventet å skrive under på søndag.

– Hvis denne avtalen ikke går gjennom, er vi tilbake på utgangspunktet. Det vi da vil stå igjen med, er mer splittelse og mer usikkerhet, advarte May.

