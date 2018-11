Rouhani langer ut mot Israel

Utenriks

Iranske ledere fordømmer jevnlig Israel og spår landets undergang, men Rouhani, som er relativt moderat, pleier sjelden å ta i bruk så kraftig retorikk.

Men lørdag, i en tale under en konferanse i Teheran, sa Rouhani at «et av de mest uhellsvangre resultatene av andre verdenskrig var dannelsen av en kreftsvulst i regionen». Han refererte videre til Israel som et «falskt regime» etablert av vestlige land.

Rouhani nevnte spesifikt USA og sa landet pleier nære bånd med «regionale muslimske land» for å beskytte Israel, en åpenbar henvisning til Irans erkerivaler Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Å gi etter for amerikansk press er ensbetydende med forræderi, fortsatte Rouhani, og sa at Iran står klar til å forsvare Saudi-Arabia mot «terrorisme og supermakter».

– Vi ser på dere som brødre. Vi ser på Mekkas og Medinas folk som våre brødre, sa Rouhani.

Saudi-Arabia kuttet sine diplomatiske bånd med Iran for snart tre år siden etter at iranske demonstranter stormet saudiarabiske konsulater i Iran som svar på Saudi-Arabias henrettelse av en fremstående sjiamuslimsk predikant.

Saudi-Arabia og Iran står på hver sin side i krigene i Syria og Jemen.

