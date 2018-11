Valget i gang i Bahrain

Utenriks

Lørdagens valg finner sted i en undertrykket atmosfære der det ikke er lagt opp til frie valg, mener aktivister.

Forrige gang det var valg på ny nasjonalforsamling var i 2014, tre år etter at landets sjiamuslimske flertall gikk ut i massedemonstrasjoner mot landets sunnistyre. Landets største opposisjonsparti, sjiamuslimske al-Wefaq, samt flere andre opposisjonsgrupper, boikottet 2014-valget i protest mot det de mente var et urettferdig valgsystem. Bahrains sunnimuslimske minoritet får urettmessig stor makt, hevdet de.

Al-Wefaq ble i ettertid beordret oppløst, og partiets leder Ali Salman ble tidligere denne måneden dømt til fengsel på livstid, angivelig for å ha spionert for Qatar.

Denne måneden ble dessuten et tidligere medlem av nasjonalforsamlingen pågrepet og siktet etter at han på Twitter tok til orde for å boikotte valget. Påtalemyndigheten uttalte at meldingene hans var et forsøk på «å hindre den demokratiske prosessen».

Human Rights Watch viste i juni til at kong Hamad med et pennestrøk diskvalifiserte opposisjonelle kandidater fra å delta i valget ved å forby enhver som tilhører et oppløst parti, eller som tidligere er dømt til mer enn seks måneders fengsel, fra å stille til valg.

Myndighetene har på sin side forsvart valget som fritt og rettferdig.

