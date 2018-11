Wall Street stengte med nedgang

Utenriks

Prisen på amerikansk lettolje falt 7,8 prosent til 50,39 dollar per fat, noe som gjenspeiler bekymringer i markedet for at en svakere verdensøkonomi kan ramme etterspørselen.

På New York-børsen var det kortere åpningstid dagen etter thanksgiving. Både Dow Jones og den bredere S&P 500-indeksen falt 0,7 prosent i løpet av dagen, mens hovedindeksen på Nasdaq-børsen var ned en halv prosent.

Med fredagens nedtur har S&P 500 falt med 10,2 prosent siden rekordnoteringen 20. september, i det som omtales som en korrigering i markedet. For Dow Jones-indeksen har nedgangen har vært på 9,5 prosent siden 3. oktober. Også teknologitunge Nasdaq har opplevd en korrigering.

Den forrige korrigeringen inntraff i februar, og i 2018 er det for første gang siden andre verdenskrig to korrigeringer av S&P-indeksen i samme kalenderår.

– Korrigeringer er vanlig, men har ikke vært vanlig under dagens forhold, der Federal Reserve har holdt renten nær null i flere år, sier markedsanalytiker Quincy Krosby i Prudential Financial.

