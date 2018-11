Demonstrasjoner i Alabama etter at svart mann ble drept av politiet

Utenriks

En 18-åring og en 12-åring ble skutt i forbindelse med en krangel på et kjøpesenter i byen Hoover torsdag. En av politimennene som ankom senteret, skjøt og drepte Emantic Fitzgerald Bradford, jr. (21).

Kort tid senere hevdet Hoover-politiet at Bradford sto bak skytingen på kjøpesenteret, men trakk senere tilbake uttalelsen. Politiet hevder imidlertid at den ungen mannen forsøkte å løpe fra stedet med et våpen.

– Bradford kan ha vært involvert i tumultene, men det var ikke han som avfyrte skuddene. En gjerningsmann er fortsatt på frifot, sier den lokale politisjefen Gregg Rector. Han sier politiet beklager at den opprinnelige uttalelsen om Bradford var upresis.

– Vi visste at det ikke var sant, sier Bradfords stemor, Cynthia Bradford etter at hun hørte at politiet la skylden på stesønnen. Hun beskriver ham som en respektfull ung mann og sønn av en politibetjent i byen Birmingham.

200 personer protesterte lørdag ved kjøpesenteret der Bradford ble drept. De ropte «ingen rettferd, ingen fred» før de holdt ett minutts stillhet til minne om den avdøde 21-åringen.

Delstatens politimyndighet etterforsker saken. Politimannen som skjøt Bradford, er permittert mens granskingen pågår.

