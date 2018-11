Seks personer drept i sammenstøt i Haiti

Utenriks

Politiinspektør Harry Deny forteller til nyhetsbyrået AP at fire tollansatte og to sivile ble drept lørdag i byen Malpasse i Haiti.

Det hele startet da en av tollbetjentene skjøt og drepte en person som forsøkte å krysse grensen med varer uten å stoppe. En gruppe personer tok så hevn over tollbetjentene og brente dem til døde da de søkte tilflukt i en politistasjon.

Det voldelige sammenstøtet fant sted på den sjuende dagen med demonstrasjoner i landet, der skoler og regjeringsbygninger har vært stengt

Haitiere krever at president Jovenel Moïse går av etter at han unnlot å etterforske korrupsjonsanklagene mot Petrocaribe, et subsidiert venezuelansk oljesamarbeid. I hovedstaden Port-au-Prince onsdag kjørte en regjeringsbil inn i en folkemengde og drepte seks personer. Polititalsmann Michel-Ange Louis-Jeune hevder bilen «mistet et av sine hjul».

Minst 16 personer, i tillegg til de seks i Malpasse, har mistet livet i den politiske uroen den siste uka.

(©NTB)