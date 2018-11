Nå begynner Mays jobb med å selge inn brexit-avtalen til britene

Utenriks

Mandag holder Theresa May møter innad i sin egen regjering, før hun senere vil fortelle parlamentet om avtalen som ble godkjent av 27 andre EU-ledere i helgen.

Avtalen må godkjennes av parlamentet for at den skal kunne tre i kraft, men mange parlamentsmedlemmer både fra Mays eget parti og opposisjonen har sagt at de vil stemme mot den. Ifølge en anonym kilde AFP har snakket med, skal May ha sagt under møtet i Brussel søndag at hun for øyeblikket ikke har flertall i parlamentet til å få avtalen igjennom.

Dermed går det mot noen intense uker for May før avstemningen, som ifølge BBC trolig blir holdt 12. desember.

May vil advare parlamentet

Utdrag fra talen May skal holde til Underhuset i parlamentet mandag har allerede blitt publisert.

– Vi kan støtte denne avtalen, være tro mot folkeavstemningen om brexit og komme oss videre for å bygge en lysere fremtid. Eller så kan Underhuset avvise avtalen og sende oss tilbake til dit vi begynte. Det vil skape mer splid og mer usikkerhet, med alle farene det vil bringe med seg, vil May si til de folkevalgte.

Hun har tidligere understreket at avtalen er den beste det er mulig å få til med EU.

Avtalen tar sikte på en smidig utmeldelse av EU fra 29. mars neste år.

Mulig EFTA-løsning

Avisen The Sun siterer mandag anonyme regjeringskilder som sier at ministrene Michael Gove og Amber Rudd har dannet en allianse med medlemmer fra Labour om å jobbe for at Storbritannia skal gå inn i EFTA. Flere andre medlemmer av Mays regjering skal også være mindre avvisende til en slik løsning enn tidligere.

Norge er i dag medlem av EFTA, sammen med Sveits, Liechtenstein og Island, og i Storbritannia blir løsningen omtalt som «Norge pluss».

EFTA-løsningen er imidlertid kun aktuell dersom parlamentet stemmer ned brexitavtalen. Løsningen avhenger også av at Labour-leder Jeremy Corbyn mislykkes i hans ventede forsøk på tvinge fram nyvalg og regjeringsskifte, og at eventuelle forsøk på å få i stand en ny folkeavstemning om brexit også mislykkes.

EFTA blir også kun sett på som en midlertidig løsning for å bevare økonomisk stabilitet mens den britiske regjeringen forhandler fram en ny frihandelsavtale som de håper skal gi dem bedre betingelser enn EFTA-landene har i dag.

