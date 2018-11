Største avskoging i Brasil på ti år

Utenriks

Rapporten ble møtt med forferdelse av miljøvernere som forventer at avskogingen vil forverre seg ytterligere når Jair Bolsonaro tiltrer som president 1. januar.

I valgkampen varslet Bolsonaro at han ville slå sammen miljø- og landbruksdepartementet. Han vil også legge til rette for mer landbruk, veibygging, atomkraft og annen næringsvirksomhet i Amazonas.

– Det er mye totalskadd skog. Situasjonen er veldig bekymrende. Og det som er ille, vil bli verre, sier Marcio Astrini i Greenpeace i en uttalelse til The Guardian.

Avskogingen, som har hatt en økning på 13,7 prosent på ett år, skjer til tross for at landet har hatt en økning i budsjettet og målrettet arbeid utført av landets miljøbyrå Ibama for å redusere avskogingen.

– Vi må øke mobiliseringen på alle nivåer i regjeringen, samfunnet og i den produktive sektoren for å bekjempe ulovlig miljøaktivitet, sier miljøminister Edson Duarte i en uttalelse.

Etter flere år med nedgang begynte avskogingen i Brasil å øke igjen i 2013, året etter at landets daværende president Dilma Rousseff godkjente en lov som ga amnesti til å avskoge på små eiendommer.

Norge har siden 2011 gitt flere milliarder kroner til Amazonas-fondet. Hvert år måles Brasils avskoging mot den gjennomsnittlige avskogingen for de siste ti årene. Dersom tallet ligger under gjennomsnittet, får Brasil støtte fra Norge. Avtalen går fram til 2020.

