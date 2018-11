870 angrep mot afghanske skoler

Utenriks

Bare de første fem månedene av året var det dobbelt så mange angrep som i hele 2017, viser tallene Global Coalition to Protect Education from Attack la fram.

Angrep på eller trusler mot studenter, lærere eller utdanningsfasiliteter, eller militær bruk av skoler, har nå ført til at antallet barn som går på skole i Afghanistan har gått ned for første gang siden 2002.

– Det er hjerteskjærende å se hvordan disse angrepene risikere å stå i veien for 17 års positiv utvikling, og ikke minst flere milliarder dollar i nødhjelp og bistand, sier administrerende direktør Diya Nijhowne i GCPEA.

Redd Barna ber afghanske myndigheter ta tak, og ikke bruke utdanningsinstitusjoner som valglokaler.

– I Afghanistan bidrar bruk av skoler som valglokaler til at skolene trekkes inn i en politisk konflikt, og blir dermed et mer aktuelt angrepsmål. Vi anbefaler derfor at skoler ikke brukes i forbindelse med dette valget, sier utviklingspolitisk seniorrådgiver Bergdis Joelsdottir.

GCPEA består av en rekke organisasjoner, blant dem Redd Barna, Human Rights Watch og FNs barnefond (UNICEF).

De kartlegger foruten direkte angrep mot skolebygninger, også angrep mot elever og lærere, militær bruk av skolebygninger, militær rekruttering på skolen eller skoleveien og seksuelle overgrep begått av soldater og opprørere på skoler.

(©NTB)