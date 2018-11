Avis: Mueller mener Manafort har brutt tilståelsesavtale

Utenriks

– Manaforts «løgner og forbrytelser» under flere avhør med etterforskere som jobbet for Mueller og FBI, fritar FBI fra alle løfter de ga Manafort i tilståelsesavtalen, heter det i dokumentet som ble levert inn for retten mandag, og som New York Times har fått tak i.

Manafort (69) inngikk midt i september en avtale med påtalemyndigheten og erklærte seg skyldig i to tiltalepunkter som omhandlet å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

