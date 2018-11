Lööf stiller harde betingelser for støtte til Löfven-regjering

Utenriks

– For å ha en viss sjanse til å bli statsminister, så må Stefan Löfven innse at han må føre en borgerlig politikk, sier Löof.

Socialdemokraternas leder Stefan Löfven er i gang med et nytt forsøk på å sette sammen en ny svensk regjering. Snart tre måneder etter valget har dette fremdeles ikke latt seg gjøre, ettersom ingen av partilederne har klart å finne et levedyktig regjeringsalternativ.

Verken venstreblokken eller det borgerlige partisamarbeidet Alliansen fikk flertall i Riksdagen, og ingen av dem ønsker å samarbeide med det tredje største partiet Sverigedemokraterna.

Fungerende statsminister Löfven har framholdt at et samarbeid over blokkene er nødvendig.

Tirsdag åpner Löof og Centerpartiet, som tilhører Alliansen, for å slippe til Löfven som statsminister dersom sosialdemokraten fører en borgerlig politikk.

Kravliste

Löof har vært i dialog med Löfven og åpner for å ikke stemme imot ham i Riksdagen dersom Socialdemokraterna imøtekommer en rekke politiske krav. Blant kravene er senkede skatter, liberalisering av bolig- og arbeidsmarkedet og garantert valgfrihet i velferden.

Löfven avviser ikke umiddelbart Lööfs krav og påpeker at han fremdeles ikke har sett hele listen.

– Det er bra at det er framgang i prosessen, sier han.

Löfven sier han må sette seg nøye inn kravene før han tar stilling til innholdet.

Centern-lederen ønsker imidlertid ikke å sitte i regjering med verken Socialdemokraterna, Alliansen i samarbeid med Miljöpartiet eller danne en sentrumsregjering bestående av Centern og Liberalerna. Miljöpartiet har de siste fire årene sittet i regjering med Socialdemokraterna.

Frist neste uke

Lööf har dermed sagt nei til opposisjonslederen og Moderaternas partileder Ulf Kristerssons regjeringsalternativ. Hans vil ha en ren allianseregjering, eventuelt en regjering bestående av bare Moderaterna og Kristdemokraterna.

Moderaterna er med 70 mandater i Riksdagen det nest største partiet i Sverige etter Socialdemokraterna, som har 100. Centerpartiet fikk 31 mandater etter valget i september, halvparten så mange som Sverigedemokraterna.

Kristersson er ordknapp når han blir bedt om å kommentere Lööfs utspill.

– Jeg har ikke tenkt å spekulere så mye rundt det, sier han.

Löfven har fram til 5. desember å forhandle fram et regjeringsforslag. Da skal Riksdagen stemme over forslaget han kommer med.

(©NTB)