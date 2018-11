Brasil vil ikke arrangere FNs klimakonferanse

Utenriks

Utenriksdepartementet begrunner retretten onsdag med økonomiske hensyn.

Klimaorganisasjoner mener imidlertid at beslutningen er knyttet til påtroppende president Jair Bolsonaro, som under valgkampen åpnet for å trekke Brasil fra Parisavtalen.

Det er bare to måneder siden Brasil gikk med på å arrangere COP25-konferansen i 2019 i november, ifølge The Guardian. En måned senere vant den høyrenasjonalistiske kandidaten Bolsonaro presidentvalget.

Bolsonaro har lovet å hjelpe landets gruve- og landbruksselskaper med å utvide sin virksomhet i vernede områder, deriblant Amazonas.

I Amazonas frykter miljøvernere og urfolksgrupper at avskogingen vil øke kraftig under den nye presidenten. Fra august i fjor til juli i år har 790.000 hektar skog gått tapt i Brasil, opplyste landets myndigheter tidligere denne uka. Det er den største avskogingen i landet siden i 2008 og tilsvarer en million fotballbaner.

Forskere har advart om at Bolsonaros Amazonas-politikk kan føre til alvorlige globale konsekvenser for klimaet.

Bolsonaro tas i ed 1. januar. Påtroppende utenriksminister Ernesto Araujo har uttrykt skepsis til om klimaendringene er menneskeskapt. Araujo er en beundrer av USAs president Donald Trump og anklaget denne uka venstresiden for å drive med en skremselskampanje om klima.

