Fakta om EUs klimamål

Utenriks

* EU-kommisjonen la onsdag fram et forslag til ny langtidsstrategi for klimapolitikken i EU.

* I forslaget går EU-kommisjonen inn for et skjerpet mål om kutt i utslippene av klimagasser på 45 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. EUs mål er i dag at utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030.

* EU-kommisjonen anbefaler samtidig at EU bør gå inn for klimanøytralitet innen 2050. Klimanøytralitet vil si at alle gjenværende utslipp av klimagasser nulles ut. EUs mål er i dag at utslippene skal kuttes med minst 80 prosent innen 2050.

* Det blir nå opp til EU-parlamentet og EUs medlemsland å endelig avgjøre hvilke klimamål EU skal ha.