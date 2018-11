Indonesisk flystyrtrapport viser pilotens desperate kamp

Utenriks

Data fra flyet viser at pilotene kjempet for å holde kontroll på flyet omtrent fra det lettet til det styrtet, viser den foreløpige rapporten fra indonesiske myndigheter som New York Times har fått tilgang til.

Grunnen til at de slet var at flyets nese gjentatte ganger ble tvunget nedover. Det bekrefter flyets svarte bokser. Ferdskriver og taleregistrator utgjør det som kalles svarte bokser og finnes på alle fly.

De viser at det nye datastyrte systemet Boeing installerte på det nye 737-flyet skapte problemer. Systemet skulle hindre at nesen havnet for høyt og skapte forsinkelser, men tvang i stedet nesen ned på grunn av at systemet mottok uriktige sensoravlesninger.

Dette skal ha skjedd mer enn 20 ganger på de elleve minuttene flyet var i lufta. Pilotene klarte igjen og igjen å rette nesen opp, før de til slutt mistet kontroll og styrtet i havet utenfor øya Java. De 181 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet i ulykken som skjedde 29. oktober.

Det er fortsatt mye som er uavklart etter styrten, blant annet hvorfor et fly som hadde problemer med sensoren fikk lov å fly i utgangspunktet. Etterforskere har heller ikke gjenvunnet opptakene fra kabinen, som kan gi flere svar på pilotenes handlinger og om de fulgte de riktige prosedyrene.

Den foreløpige rapporten blir offisielt lagt fram onsdag.

(©NTB)