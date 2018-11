May i Skottland for å samle støtte til brexitavtalen

Utenriks

May er ventet å argumentere at avtalen hun har inngått med EU tilbyr utsikter til et «enestående økonomisk partnerskap» med de 27 gjenværende EU-landene, ifølge nyhetsbyrået Press Association (PA).

Hun kommer også til å legge vekt på at avtalen vil gjøre Storbritannia i stand til å bestemme hvem som skal få fiske i britisk farvann.

– Endelig vil vi bli en uavhengig kyststat igjen ved å ta tilbake full kontroll over våre farvann, og ved å stå fri til å bestemme selv hvem som skal få lov til å fiske i våre farvann, er May ventet å si, ifølge PA.

May står overfor motstand både fra opposisjonen og eget parti når Parlamentet 11. desember skal stemme over skilsmisseavtalen som hennes regjering har forhandlet fram med EU.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon er kritisk til avtalen og sier den «ikke tilfredsstiller noen». Avtalen vil med tvang hindre Skottlands tilgang til EUs indre marked, har Sturgeon påpekt. Flertallet av skottene stemte for å bli værende i EU da folkeavstemningen ble holdt.

Tirsdag la Sturgeon fram en rapport der det hevdes at Mays avtale vil gjøre at hver enkelt skotte vil ha 1.610 pund (17.600 kroner) mindre å rutte med hvert år innen 2030, sammenlignet med en situasjon der Storbritannia ikke går ut av EU.

(©NTB)