Tre politimenn dømt for drap på Filippinene

Politiet hevdet at 17 år gamle Kian Loyd delos Santos fraktet narkotika og skjøt mot dem samtidig som han motsatte seg arrest. Men overvåkningsbilder fra hendelsen i august i fjor viser politiet som drar med seg den uvæpnede tenåringen, før han blir skutt og drept.

President Duterte har lovet at myndighetspersoner vil bli benådet i hans store kamp mot narkotika, men heller ikke han kunne forsvare drapet på 17-åringen. Dommen er den første mot politiet siden Duterte erklærte narkotika-krig.

De tre politimennene ble dømt til å tilbringe opp mot 40 år i fengsel, ifølge Reuters.

Kritikere av «narkotikakrigen» hyller dommen som et eksempel på rettferdighet og ansvarlighet, noe de sier har vært sjeldent på Filippinene siden Duterte i 2016 startet kampanjen om et narkotikafritt land.

Siden da sier filippinsk politi at de har drept nesten 5.000 påståtte narkotikabrukere og selgere, mens rettighetsgrupper sier det egentlige tallet er minst det triple.

– Dette er et lys i mørket. Til tross for drapskulturen og straffriheten i landet, gir denne dommen et håp om rettferdighet, sier senator Risa Hontiveros.

