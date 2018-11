Trump: Ikke uaktuelt å benåde Manafort

Utenriks

– Det har ikke vært diskutert, men det er ikke uaktuelt. Hvorfor skulle det være uaktuelt? Sa USAs president i et intervju med New York Times onsdag.

Trump har kun mulighet til å benåde føderale anklager, og en beåndelse av Manafort vil derfor ikke skjerme ham fra å bli dømt for statlige tiltaler, selv om han ikke står overfor noen.

Uttalelsen fra Trump kommer kun dager etter at spesialetterforsker Robert Mueller leverte inn et dokument til retten hvor han hevdet at Manafort har brutt tilståelsesavtalen som ble inngått midt i september.

Reagerer

Kommentaren gjør at kritikere frykter at presidenten vil bruke sin makt til å beskytte venner og støttespillere som er fanget opp i spesialetterforsker Muellers Russland-etterforskning.

Blant dem som reagerer er senator Mark Warner fra Virginia.

«Det vil være et åpenbart og uakseptabelt maktmisbruk. Makten til å benåde er ikke presidentens personlige verktøy som han kan bruke for å beskytte seg selv og sine venner», skriver Warner på Twitter.

Advokatene prater sammen

New York Times meldte tirsdag at Manaforts advokater har holdt Trumps advokater oppdatert på hva Manafort har delt med Robert Mueller etter at tilståelsesavtalen ble inngått.

Ifølge kildene avisa har vært i kontakt med skal ordningen mellom Trump og Manafort ha ført til økte spenninger på spesialetterforsker Robert Muellers kontor da det ble oppdaget rundt to måneder etter at avtalen ble inngått.

Samtidig som Manafort midt i september inngikk en avtale med påtalemyndigheten, erklærte han seg skyldig i to tiltalepunkter som omhandlet å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. Ingen av tiltalepunktene omhandlet Trumps valgkamp.

