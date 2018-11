Macron: – Nekter å signere Mercosur-avtale

Utenriks

Handelsblokken Mercosur består av de fire søramerikanske landene Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasil. Sistnevntes påtroppende president, Jair Bolsonaro, åpnet under valgkampen for å trekke Brasil fra Parisavtalen.

– Jeg er ikke for å skrive under på en svær handelsavtale med makter som har sagt de ikke vil respektere Parisavtalen, sa Macron under et statsbesøk i Argentina før G20-møtet.

Brasil er det største medlemmet av handelsblokken.

Videre sa den franske presidenten at han er villig til å gå videre i samtaler om individuelle handelsavtaler med Argentina.

Franske bønder har protestert over en økning i importen av storfekjøtt, noe som vil være en del av Mercosur-avtalen.

– Akkurat som Argentina, har Frankrike grenser når det kommer til landbruk. Men vi har klart å finne kompromisser som gjør det mulig for oss å fortsette prosessen, sa Macron til reporterne.

– Men jeg håper disse diskusjonene inkluderer alle våre ambisjoner, tilføyde Macron og siktet til Parisavtalen om klimaendringer.

