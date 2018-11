Nulltoleranse for voldelige protester i Argentina

Utenriks

På spørsmål om Argentina har kapasitet til å slå ned på den samme type vold som oppsto under fjorårets toppmøte i Hamburg i Tyskland, svarer Bullrich at de «har kontaktet meningsmotstanderne og kommet til en enighet om at demonstrasjonene skal gjennomføres fredelig».

Samtidig legger hun til at landet «ikke vil tolerere vold og at vi vil slå ned på en hver gruppe som prøver å bryte freden».

Har varslet protester

Det internasjonale pengefondet (IMF) har gitt Argentina et kriselån på 57 milliarder dollar for å hjelpe landet å komme seg på fote igjen etter den dype økonomisk krisen landet har havnet i. Lånet ble gitt mot at Argentina gjorde innstramminger i statsbudsjettet, noe som har vært upopulært blant mange i den argentinske befolkningen.

En rekke organisasjoner, fagforeninger og politiske partier har varslet demonstrasjoner under G20-møtet i Argentinas hovedstad Buenos Aires.

– Vi oppfordrer alle til samlet protest mot G20s innstramming, fattigdom, plyndring, forurensing, elendighet og død, sa Beverly Keene på vegne av alliansen Confluencia Fuera G20 for rundt to uker siden. Samtidig anklaget han Argentinas president Mauricio Macris regjering for å kriminalisere og forfølge grupper som er motstandere av toppmøtet.

Angrep på fotballbuss

Det er stilt spørsmål til Argentinas evne til å garantere sikkerhet for G20-møtet etter at Boca Juniors' spillerbuss ble angrepet før returkampen i Copa Libertadores-finalen mot River Plate.

Spillebussen ble angrepet med stein, pepperspray og tåregass. Flere spillere, deriblant kaptein Pablo Perez, måtte sjekkes på sykehus på grunn av kuttskader.

Kampen mellom lagene er flyttet ut av landet, til Madrid i Spania, og vil spilles 9. desember.

