Solberg: – Angolas president har tatt lovende skritt

Utenriks

Statsministeren reiser lørdag til Sør-Afrika, før hun to dager senere drar videre til Angola.

Her har Equinor og andre norske oljeselskaper i en årrekke hatt omfattende virksomhet. Utbredt korrupsjon har vært en utfordring som selskapene har måttet forholde seg til, men den nye presidenten João Lourenço har lovet å bekjempe problemet.

– Han har tatt noen lovende skritt, sier Solberg til NTB.

Hun understreker samtidig at det er utfordrende å snu utviklingen i land hvor korrupsjon er svært utbredt.

– Men det er viktig å heie på den positive utviklingen som skjer, sier statsministeren.

Presidentsønn fengslet

Lourenços antikorrupsjonskampanje har gått hardt utover familien til tidligere president José Eduardo dos Santos, som styrte Angola i nesten 38 år.

Etter at dos Santos gikk av i fjor høst, gikk det bare et par måneder før datteren hans fikk sparken som styreleder i det statlige oljeselskapet Sonangol. Isabel dos Santos har vært regnet som Afrikas rikeste kvinne med en anslått formue på over 18 milliarder kroner.

I september i år ble den tidligere presidentens sønn, José Eduardo dos Santos, varetektsfengslet etter anklager om omfattende korrupsjon.

Erna Solberg skal lørdag møte president Lourenço og blant annet diskutere økonomisk samhandling mellom norske og angolanske selskaper.

– Angola er fortsatt et land med utfordringer, konstaterer statsministeren.

Stor oljeprodusent

Landet ved Afrikas sørvestkyst er kontinentets nest største oljeprodusent, og Equinor etablerte seg i Angola for over 25 år siden.

I dag er det bare i Norge og USA at Equinor har større oljeproduksjon enn i Angola. 170.000 fat pumpes her i gjennomsnitt opp hver dag.

Tidligere i år understreket selskapet, som da fortsatt het Statoil, at det har nulltoleranse for korrupsjon. Tross den utbredte korrupsjonen i Angola er det mulig å operere der i tråd med egne retningslinjer, ifølge petroleumsselskapet, som i hovedsak er eid av den norske staten.

Solberg mener norske selskaper i Angola bidrar positivt blant annet ved at de tilfører landet skatteinntekter som muliggjør utvikling. Samtidig erkjenner hun at det kan være utfordrende å sikre at skattepengene kommer befolkningen til gode.

Bærekraftig utvikling

Før Solberg møter Lourenço og representanter for norske oljeselskaper i Angola, deltar hun på flere arrangementer i Sør-Afrika for å fremme FNs mål for bærekraftig utvikling.

Statsministeren er med på å lede en FN-gruppe som jobber med bærekraftmålene, og i Johannesburg skal hun være vertskap for et møte om dette arbeidet.

I tillegg skal hun være til stede under en markering av 25-årsdagen for tildelingen av Nobels fredspris til Nelson Mandela.

I samtaler både med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Angolas president Lourenço vil Solberg diskutere arbeidet for å unngå skade på miljøet i havet. Statsministeren opplyser også at hun vil forsøke å fremme Norges kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd.

(©NTB)