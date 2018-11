Theresa May vil konfrontere den saudiarabiske kronprinsen om Khashoggi-drapet

Utenriks

Begge to vil være til stede i Buenos Aires i Argentina i forbindelse med det to dager lange G20-toppmøtet som går av stabelen fredag.

– Budskapet jeg kommer til å gi han vil være veldig tydelig. Vi ønsker en grundig og transparent etterforskning av hva som skjedde, og vi ønsker selvsagt også at de skyldige blir stilt til ansvar, sier May.

En rekke betente saker vil være på agendaen når statsledere fra hele verden møtes i løpet av de to hektiske dagene.

Flere statsledere, blant annet Frankrikes president Emmanuel Macron, har også varslet at de kommer til å konfrontere kronprinsen om hva som skjedde med den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Khashoggi ble drept da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, og CIA knytter i en rapport som er lekket til amerikanske medier kronprins Mohammed bin Salman til drapet.

Denne måneden uttalte saudiarabisk påtalemyndighet at de foreslår dødsstraff for fem av de elleve saudierne som er tiltalt for å ha drept Khashoggi.

