Putin beklager at Trump avlyste møte

– Det er synd vi ikke fikk hatt et ordentlig møte. Jeg mener det er svært nødvendig å ha samtaler, og jeg håper vi får til et møte når USA er rede til det, sa Putin på en pressekonferanse etter at G20-toppmøtet i Buenos Aires var over.

De to presidentene skulle opprinnelig ha hatt et formelt møte på sidelinjen av G20-toppmøtet.

Men Trump avlyste møtet med henvisning til konflikten mellom Ukraina og Russland, som nylig tilspisset seg da russisk kystvakt forrige helg tok tre ukrainske marinefartøyer og mannskapene om bord i arrest i Kertsjstredet mellom Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

Trump og Putin vekslet riktignok noen ord i forbindelse med middagen fredag kveld, men det var kun en uformell prat, ifølge Kreml og Det hvite hus.

