– Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er triste for å kunngjøre at etter 94 bemerkelsesverdige år, er vår kjære far død, skriver hans sønn George W. Bush i en uttalelse.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om.

H. W Bush døde fredag.

– Hele Bush-familien er takknemlig for medfølelsen og for dem som har bedt for pappa, og for kondolansene fra våre venner og medborgere, skriver George W. Bush.