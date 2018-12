Mexico stenger migrantleir ved Tijuana

Utenriks

Myndighetene opplyser at migrantene fra den omstridte migrantkaravanen nå flyttes til en tidligere konsertarena, som ligger mye lenger unna grensa mot USA.

I en pressemelding begrunnes nedstengningen av leiren i Tijuana, som er en idrettsarena, med at de sanitære forholdene der er dårlige. Eksperter skal ha uttrykt bekymring for at det skal ha oppstått uhygieniske forhold på stedet etter at deler av komplekset var rammet av oversvømmelser. I tillegg var leiren overfylt, med rundt dobbelt så mange migranter der som det var kapasitet til.

I tillegg skal det ha vært store problemer med leire, lus og luftveisinfeksjoner.

Ordføreren i Tijuana erklærte i forrige uke humanitær krise i grensebyen og ba FN om hjelp til å håndtere de mellomamerikanske migrantene som har ankommet, de fleste av dem fra voldsherjede Honduras.

