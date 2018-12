Putin informerte Trump om Ukraina på stående fot

Utenriks

De to presidentene skulle opprinnelig ha hatt et formelt møte på sidelinjen av G20-toppmøtet, men president Donald Trump avlyste møtet med henvisning til konflikten mellom Ukraina og Russland.

I stedet vekslet Trump og Putin noen ord i forbindelse med middagen fredag kveld, en uformell prat både Kreml og Det hvite hus bekreftet lørdag. På spørsmål fra reportere sa Putin at han forklarte Trump Russlands stilling i konflikten, der russisk kystvakt forrige helg tok tre ukrainske marinefartøyer og mannskapene om bord i arrest i Kertsjstredet mellom Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

– Vi snakket mens vi sto. Jeg svarte på spørsmålene hans om hendelsene i Svartehavet, sa Putin.

På et pressemøte i forbindelse med G20-toppmøtet i Buenos Aires lørdag, sa Putins at konflikten i Øst-Ukraina vil fortsette så lenge dagens politiske ledelse i Kiev sitter ved makten.

– De nåværende myndighetene i Ukraina har ingen interesse av å avslutte konflikten med fredelige midler, sa Putin.

Både Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron benyttet sine møter med Putin på sidelinjen av toppmøtet til å lufte bekymring for situasjonen. De to landene har tilbudt seg å mekle i striden etter at konflikten mellom Russland og Ukraina eskalerte søndag.

