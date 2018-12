Trump: Nytt toppmøte med Kim i januar eller februar

Utenriks

På vei fra G20-toppmøtet i Buenos Aires i Argentina sier Trump videre at tre steder vurderes som aktuelle for hans neste møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han vil ikke avsløre hvilke steder dette er.

Ifølge Trump har han og Kim for tiden et bra forhold og de går godt overens. Den amerikanske presidenten legger til at han kan tenke seg å invitere Kim til USA en gang i framtiden.

Forhandlingene om en kjernefysisk nedrustning mellom USA og Nord-Korea har gått i stå siden det forrige toppmøtet mellom de to i juni i Singapore.

På det historiske møtet signerte de to lederne en erklæring om å samarbeide videre for nedrustning, med vage formuleringer som i ettertid ikke imponerte analytikere nevneverdig.

