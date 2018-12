USAs forsvarsminister: Russland prøvde å blande seg i mellomvalget

Utenriks

De harde ordene falt på konferansen Reagan National Defense Forum i Simi Valley i California lørdag, der forsvarsminister Mattis bemerket hvordan forholdet mellom USA og Russland har blitt dårligere de siste to årene, og ga Putin mer eller mindre skylden.

– Vi har å gjøre med noen vi rett og slett ikke kan stole på, sa Mattis.

– Det er ingen tvil om at forholdet er forverret, la han til.

Deretter kom anklagene om at president Putin prøvde å blande seg inn i det amerikanske mellomvalget i november. Påstanden kom etter at president Donald Trump avbrøt et planlagt møte med Putin under G20-toppmøtet i Argentina, med henvisning til den tilspissede konflikten mellom Russland og Ukraina.

– Han prøvde nok en gang å blande seg inn i valget vårt, her i forrige måned. Og vi ser en kontinuerlig innsats langs den samme linjen, sa Mattis.

Amerikansk etterretning er av den oppfatning at Russland prøvde å påvirke utfallet av presidentvalget i 2016. Spesialetterforsker Robert Mueller, tidligere toppsjef i FBI, leder Russland-granskningen, som inkluderer anklager om at president Trumps valgkampapparat skal ha hatt kontakt med russerne.

(©NTB)