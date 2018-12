Nytt fransk-tysk initiativ til finansskatt i EU

Utenriks

Tanken er at medlemslandene kan bruke inntektene fra en slik skatt til å dekke deler av sitt bidrag til unionens budsjett, skriver Süddeutsche Zeitung.

Tysklands finansminister Olaf Scholz og hans franske kollega Bruno Le Maire skal legge fram et felles forslag i forbindelse med et møte blant eurosonens finansministre i Brussel, skriver avisen mandag.

Eurosonen eller hele EU

Süddeutsche har sett de to ministrenes private forslag, der det heter at skatten kan bli et viktig element for å styrke unionen. Inntektene «kan bidra til et budsjett for eurosonen», skriver de og legger til at medlemslandene kan trekke sin andel av inntekten fra det økonomiske bidraget de i dag betaler til unionen. Den foreslåtte skatten vil ligne en eksisterende fransk skatt på aksjehandler i børsnoterte selskaper med en markedsverdi på over en milliard euro.

Ifølge avisen ønsker franske myndigheter at pengene fra finansskatten i sin helhet skal gå til et foreslått budsjett for de 19 medlemmene i eurosonen, mens tyskerne mener pengene også kan brukes som bidrag til det videre EU-budsjettet, som alle de 27 medlemslandene vil ha glede av.

Penger og stabilitet

Begge landene sier også at de vil komme med en plan som sikrer at de landene som ikke kan forvente seg store inntekter fra en slik finansskatt ikke skal bli hengende etter. Unionen har diskutert en eller annen form for finansdebatt de siste åtte årene. I tillegg til å skaffe penger i kassen, er håpet at den ekstra kostnaden vil fremme forsiktighet og bremse de verste aksjespekulasjonene, som bidro til finanskrisen for ti år siden.

Prosjektet har blitt stående fast i diskusjoner om når skatten skal slå inn og hvor høy den skal være. Noen medlemsland frykter også at skatten kan skade aktiviteten i markedet.

(©NTB)