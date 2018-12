EU-advokat gir britene fluktrute

Utenriks

Statsminister Theresa May sparker torsdag i gang en fem dager lang maratondebatt om brexit før Underhuset om en uke skal stemme over hennes avtale med EU.

De fleste eksperter tror Theresa May kommer til å gå på et sviende nederlag i Underhuset under avstemningen tirsdag i neste uke.

– Støtten for statsministerens brexitkompromiss ser ut til å bli stadig mindre, skriver BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg i en kommentar.

EU-tilhengere jubler

Tirsdag ga dessuten EUs generaladvokat brexit-motstandere styrket håp om at det ikke er for sent å snu: Storbritannia kan alene trekke tilbake utmeldingen av EU dersom de skulle ønske det, mener EU-domstolens juridiske rådgiver Manuel Campos Sanchez-Bordona. Muligheten står ved lag helt til avtalen om utmeldingen er formelt vedtatt, ifølge generaladvokaten.

– Fantastiske nyheter! sier Liberaldemokratenes brexittalsmann Tom Brake.

Spørsmålet havnet i EU-domstolen etter at en gruppe brexit-motstandere krevde en vurdering av en potensiell brexit-retrett.

Konkluderer innen uker

– Dette er en stor seier for oss og bekrefter det vi hadde håpet: Storbritannia kan faktisk ombestemme seg når det gjelder brexit og ensidig deaktivere artikkel 50, mener Alyn Smith, som sitter i EU-parlamentet for det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Under behandling av saker i EU-domstolen følger dommeren vanligvis innstillingen fra generaladvokaten. Domstolen har varslet en kjennelse innen få uker.

Mays regjering mener spørsmålet er fullstendig hypotetisk siden de ikke har noen planer om å avlyse brexit.

Massiv motstand

Ifølge flere britiske aviser har nå så mange som hundre av hennes egne partifeller sagt at de vil stemme mot avtalen. Det samme har Labour, Liberaldemokratene, skotske SNP og de konservatives støtteparti, nordirske DUP gjort klart.

Theresa May går inn i sine viktigste dager som statsminister. Hva som skjer dersom avtalen hun har framforhandlet med EU blir stemt ned, er et åpent spørsmål. Det er stor uenighet i regjeringen om veien videre dersom avtalen faller, skriver Kuenssberg.

Labour har varslet at de vil fremme mistillit mot May dersom avtalen faller. Partiet håper dermed å utløse nyvalg, men det er uvisst om det vil bli flertall for mistillit.

Regjeringen anklages for forakt

Parlamentarikerne står nå uansett foran en maratonuke, der det blir åtte timer med brexitdebatt hver dag, med unntak av fredag.

Oppladningen til debatten overskygges av en ny strid mellom regjeringen og opposisjonen. Labour og fem andre opposisjonspartier mener Mays regjering viste «forakt for Parlamentet» da Geoffrey Cox mandag bare ga fra seg et 45 sider langt sammendrag av et juridisk notat om brexit. Opposisjonen har bedt om å få se hele notatet, og de har varslet en avstemning som kan føre til at Cox blir suspendert.

Underhuset skal etter planen stemme over brexitavtalen en gang i løpet av tirsdag 11. desember. For å få avtalen gjennom i Underhuset kreves det at over halvparten av parlamentarikerne stemmer for.

