Italias helseminister fjerner leger og forskere fra helserådgivningskomité

Utenriks

Grillo, som kommer fra protestpartiet Femstjernersbevegelsen, har tidligere gått sterkt ut mot den forrige regjeringens avgjørelse om å øke antall obligatoriske vaksinasjoner.

Grillos parti utgjør Italias regjering sammen med det høyrepopulistiske partiet Ligaen. Helseministeren har sagt at hun ikke er vaksinemotstander, men at hun vil ha en mer fleksibel tilnærming til vaksinasjon.

Forskerne som ble fjernet fra komiteen sier at de ble fjernet uten noen legitim årsak eller varsling på forhånd. Grillo sier at hun vil åpne styret for andre verdige medlemmer.

De 30 styremedlemmene sitter sammen med et likt antall eksperter som deltar på bakgrunn av sine embeter. Blant de 30 andre medlemmene er sjefene for landets legemiddelverk og transplantasjonsnettverk.

Femstjernersbevegelsen og Ligaen lovte før de kom til makten å gjøre store endringer.

