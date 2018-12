Lööf og Löfven kan avslutte svensk valgkaos

Utenriks

– Hvis dere godtar kravene, er vi villige til å overveie å slippe fram Stefan Löfven i neste ukes statsministeravstemning.

Det var beskjeden fra Centerpartiets leder Annie Lööf i et intervju med avisen Dagens Nyheter nylig. Tirsdag satt angivelig Centerns ledelse i hemmelige møter, mens Socialdemokraternas ministere avlyste reiser for å drøfte regjeringsdannelse med sentrum.

Löfven skal avgi rapport til Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén, tidligst onsdag morgen. Deretter kan Norlén foreslå Löfven som statsminister.

Avklaring?

Selve statsministeravstemningen må holdes innen fire kalenderdager etter at talmannen har presentert forslaget.

Søndag er det nøyaktig tre måneder siden valget i Sverige. Situasjonen har blitt akkurat så vanskelig som analytikerne så for seg på forhånd, men utviklingen de siste dagene tyder på at det kan bli en avklaring mellom to alternativer:

* Löfven får fortsette, ved at verken Liberalerna eller Centern stemmer mot ham i Riksdagen.

* Forsøk på å danne regjering mislykkes på nytt, og nyvalg rykker nærmere.

Ultimatum

Lööf gikk sist uke knallhardt ut og la ifølge statsviter Tommy Möller fram ultimative krav hun avviste å forhandle om.

– Men slik fungerer det jo ikke i politikken. Det var jo i praksis et veldig skarpt forhandlingsutspill hun la fram, sier han til P1.

Tirsdag var Lööf noe mildere stemt. Da snakket hun om reformer Centern har lovt velgerne å gjennomføre.

– Bedre resultater for miljø og klima, en levende landsbygd, styrket konkurransekraft og bedre vilkår for småbedrifter, kortere helsekøer og sterkere innsats mot psykiske plager, skrev hun på Facebook.

Borgerlig sprekk

Både Centern og Liberalerna har vært med i den borgerlige Alliansen, som styrte Sverige i årene 2006–2014.

Men blokken er nå for alle praktiske formål død. Hvis Centern og Liberalerna bestemmer seg for å slippe fram Löfven, vil det innebære et definitivt brudd med Moderaterna og Kristdemokraterna for denne gang.

Centern og Liberalerna hadde i høst muligheten til å slippe fram Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister i en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna. Men at en slik regjering ville hatt Sverigedemokraterna (SD) som en del av sitt parlamentariske grunnlag, ble for mye å bære for sentrumskameratene, som sa nei.

Stor avstand

Men avstanden mellom de to sentrumspartiene og Socialdemokraterna er stor på flere områder.

– Liberalerna ligger litt nærmere enn Centern, som har veldig bestemte meninger på arbeidsmarkedsområdet, oppfatninger som går på tvers av Socialdemokraternas politikk, sier Aftonbladets kommentator Lena Mellin.

Hun peker på at de tre partiene også står langt fra hverandre i skattepolitikken, men understreker at Centern og Socialdemokraterna har mer til felles i distriktspolitikken og synet på små bedrifters kår.

Valget i Sverige i september endte med en fastlåst situasjon, siden SD havnet på vippen mellom høyre- og venstresiden. Ingen vil samarbeide med SD, og etter valget har utallige og hittil mislykkede forsøk vært gjort på å danne en regjering som Riksdagen kan godta.

