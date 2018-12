Parlamentet skal stemme over hvorvidt regjeringen har brutt reglene

Utenriks

Labour og fem andre opposisjonspartier anklager regjeringsadvokat Geoffrey Cox for «forakt for Parlamentet» etter at han mandag bare ga fra seg et 45 sider langt sammendrag av et juridisk notat om brexit, som opposisjonen hadde bedt om å få.

Cox er en del av statsminister Theresa Mays regjering i en rolle som omtrent tilsvarer embetet som regjeringsadvokat i Norge. Han er regjeringens fremste rådgiver i juridiske saker, og det er et juridisk notat som er kjernen i konflikten som fører til at han kan bli suspendert eller utestengt fra nasjonalforsamlingen dersom flertallet stemmer for det.

– Regjeringen har ikke publisert hans fulle og endelige juridiske råd om brexitavtalen, slik Parlamentet har beordret, sa Keir Starmer, Labours «skyggeminister» for brexit, etter å ha fått presentert sammendraget i stedet for hele notatet.

Tirsdag starter en fem dager lang debatt om brexitavtalen Mays regjering har forhandlet fram med EU, og timingen for høringen er mildt sagt ubeleilig for May og hennes regjering.

