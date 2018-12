Pompeo med hardt angrep på multilateralisme

Utenriks

Siden den kalde krigens slutt har den globale ordenen begynt å ruste, fastslo Pompeo da han holdt tale på et arrangement i regi av tankesmia German Marshall Fund i Brussel.

– Multilateralisme er altfor ofte blitt sett på som et mål i seg selv. Tilsynelatende er det slik at jo flere traktater vi undertegner, desto tryggere er vi. Og jo flere byråkrater vi har, desto bedre blir jobben gjort. Men har dette noensinne vært sant? sa han.

Pompeo kom deretter med en rekke eksempler på hvordan internasjonale institusjoner i hans øyne har sviktet.

FNs fredsbevarende operasjoner har i enkelte tilfeller trukket ut i årtier, uten å skape fred, fastholdt Pompeo.

Internasjonale klimaavtaler, fortsatte han, er blitt brukt som verktøy for pengeutpressing.

Pompeo hevdet videre at motstand mot Israel er blitt institusjonalisert, og at det ikke kan tas for gitt at Verdensbanken, IMF og regionale klubber som AU, EU og OAS alltid har satt vanlige folks interesser først.

– Og listen fortsetter, sa amerikaneren, som også trakk fram Kina, Iran og Russland som land som har bidratt til å undergrave den liberale verdensordenen.

(©NTB)