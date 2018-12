Ukraina ønsker fangeutveksling for mannskapet på marinefartøyer

Utenriks

Det sier Ukrainas riksadvokat Jurij Lutsenko.

– Dessverre vil ikke vår motstander, lederne i Russland, begynne samtaler om mannskapsmedlemmene som ble ulovlig tatt til fange i internasjonalt farvann, sa han til reportere ifølge nyhetsbyrået DPA.

Videre sa han at Ukraina har et godt grunnlag for en byttehandel, da landet ifølge ham har over 300 russiske fanger dømt for kriminell aktivitet mot staten.

Russlands kystvakt åpnet ild og tok kontroll over flere ukrainske marinefartøyer under hendelsen utenfor den ukrainske Krim-halvøya, som Russland har annektert.

