George W. Bush delte godteri med Michelle Obama

Utenriks

De to er kjent som gode venner, noe som har vekket oppmerksomhet i en amerikansk offentlighet som ellers er preget av skarpe politiske skillelinjer.

Bush junior håndhilste på president Donald Trump og hans kone Melania da han ankom. Deretter håndhilste han på Barack Obama, og da han tok Michelles hånd, ga han henne noe som så ut til å være godteri. Hun kvitterte med et smil.

Bush gjorde noe tilsvarende under minnegudstjenesten for senator John McCain tidligere i år, da han ga Michelle et drops. Hun forklarte senere hendelsen på TV-showet NBC Today.

– Protokollen tilsier at vi sitter ved siden av hverandre på alle offisielle tilstelninger. Han er min medsammensvorne i alle sammenhenger der de tidligere presidentene samles, sa Obama, og fortsatte:

– Vi er sammen stadig vekk, og jeg liker ham veldig godt. Han er en fin fyr, en veldig morsom mann, sa hun.

George H.W. Bush døde fredag, 94 år gammel. Kisten skal etter onsdagens minnegudstjeneste bringes til Texas, der den tidligere presidenten skal begraves.

(©NTB)