George W. Bush mintes sin far som en optimist

I talen malte han et varmt bilde av George H.W. Bush, som døde fredag, 94 år gammel. Han avsluttet med at det fantes trøst i at han i døden kan gjenforenes med sin datter Robin og kona Barbara Bush.

– Han var en stor og edel mann. Den beste faren en sønn eller datter kunne ha. I sorgen er det en trøst å vite at pappa igjen klemmer Robin, og holder mors hånd igjen, avsluttet en gråtkvalt Bush.

Han trakk også fram hvordan hans far hadde en evne til å se det beste i alle mennesker.

– Horisontene han så var lyse og håpefulle. Han var en optimistisk mann. Han satte karakter over meritt. Han var ingen kyniker. Han så etter det gode i alle mennesker – og han fant det, sa Bush.

Bush junior sa i talen at hans fars presidentperiode vil sees tilbake på som vellykket.

– Når historiebøkene blir skrevet, vil de si at George H.W. Bush var en stor president.

Bush junior fortalte at han ringte sin døende far da han fikk føre at han kun hadde minutter igjen å leve.

Den yngste president Bush fortalte at han sa til sin far at han hadde vært en «fantastisk far» og at han var glad i ham. Bush seniors siste ord skal ifølge sønnen ha vært at han var glad i ham også.

