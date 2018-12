Kraftig jordskjelv ved Ny-Caledonia

Utenriks

Varselet fra den amerikanske tsunamivarslingstjenesten er av den laveste graden på skalaen og gjelder både den franske øygruppen og nabolandet Vanuatu. Innbyggerne i Ny-Caledonia er bedt om å søke tilflukt.

Jordskjelvet inntraff klokken 15.18 lokal tid (klokken 5.18 norsk tid) cirka 17 mil øst-sørøst for øya Maré i øygruppen Loyautéøyene. Skjelvets sentrum lå 10 kilometer under bakken, opplyser USAs jordskjelvsenter. Skjelvet ble først oppgitt å ha en styrke på 7,6, men dette ble justert ned noe. Det ble også målt et skjelv med styrke 6 i samme område noen minutter tidligere. Et kvarter senere inntraff et etterskjelv på 5,9 litt nærmere Maré.

Ny-Caledonia er et fransk territorium, som for en måned siden stemte nei til full løsrivelse fra Frankrike. Øygruppen ligger ved den såkalte Ildringen, et område med stor vulkansk og geologisk aktivitet som omkranser Stillehavet. En av forkastningslinjene mellom to tektoniske plater går under havet mellom Vanuatu og Ny-Caledonia.

et var kraftige jordskjelv i området også i august. Også den gangen ble det sendt ut tsunamivarsel, men dette ble avblåst etter kort tid.

