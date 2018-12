Russisk krangel om «forræderen» Kant i filosofens hjemby

Utenriks

Kant ble født og tilbrakte det meste av livet i det som den gang var den prøyssiske byen Königsberg. Etter andre verdenskrig ble byen en del av Sovjetunionen og er i dag en russisk enklave ved Østersjøen, klemt inne mellom Polen og Litauen.

I en nettavstemning om hvem byens internasjonale flyplass skulle oppkalles etter, ledet byens store filosofiske sønn lenge, men det falt enkelte russere tungt for brystet. En politiker påsto Kant var «russofob», til tross for at det ikke er noen historiske beviser for at filosofen hadde sterke følelser mot det russiske imperiet.

Verbalt angrep

En video publisert i regionale medier viser at stabssjefen for Russlands østersjøflåte i en tale ber sine soldater stemme mot Kant og sier tyskeren var «en forræder mot sitt fedreland». Da byen i noen år ble styrt av russerne, søkte Kant en undervisningsstilling ved universitetene, men fikk ikke jobben».

– Han ydmyket seg selv for å få en stilling ved universitetet, så han kunne undervise og skrive noen underlige bøker som ingen av dere som er her i dag, har lest, sier viseadmiral Igor Mukhametsjin i videoen. I tillegg til den tordentalen har Kant blitt utsatt for angrep i form av vandalisering av gravstedet og to andre minnesmerker over ham i byen.

– Germanisering

Politikeren Andrej Kolesnik, som beskyldte Kant for russofobi, skrev i en kronikk at det vil være udemokratisk å «germanisere» flyplassen.

– Forfatteren av «Kritikken av den rene fornuft» kan ikke være et av de fremste symbolene for en russisk region, skriver han.

Boken, som må antas å være en av de «underlige bøkene» Mukhametsjin» viser til, regnes som et av de sentrale verkene i vestlig filosofi.

Også andre steder i Russland har det vært kontroverser rundt avstemninger om å gi nye navn til flyplasser. I Kaliningrad har Kant måttet gi fra seg ledelsen til Jelizaveta Petrovna, den russiske keiserinnen som okkuperte Königsberg/Kaliningrad da Kant gjorde sitt mislykkede forsøk på å få jobb ved universitetet. Russerne ga den gangen opp kontrollen over byen etter bare fem år.

