Børsfallet fortsetter i Asia

Utenriks

Uroen over den økonomiske utviklingen fortsetter, og onsdag kom det ingen nye signaler fra Wall Street. De amerikanske børsene holdt stengt i forbindelse med bisettelsen av tidligere president George Bush senior.

I Tokyo startet børsen med et fall på 0,6 prosent på både Nikkei-indeksen og den bredere Topix-indeksen.

Hang Seng-indeksen, som falt betydelig mer enn Tokyo onsdag, fortsatte i samme leia, med en nedtur på 1,8 prosent i den tidlige handelen torsdag. I Kina gikk hovedindeksen i Shanghai ned 0,8 prosent, mens Shenzhen gjorde det marginalt bedre med en nedgang på 0,7 prosent.

Uken startet riktig så positivt etter nyheten om at USA og Kina i helgen hadde blitt enige om en «våpenhvile» i handelskrigen, men tirsdag snudde det da Dow Jones-indeksen stupte 3,1 prosent, mens hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen falt hele 3,8 prosent.

I tillegg til bekymring for svekket vekst i USA, ble investorene raskt usikre på hva presidentene Donald Trump og Xi Jinping egentlig hadde blitt enige om da de møttes i Buenos Aires.

– Den faktiske mengden konkret framgang på dette møtet ser ut til å ha vært ganske begrenset, heter det i en vurdering fra finansgiganten Goldman Sachs.

Trump bidro til ny usikkerhet med uttalelser på Twitter. I en melding tirsdag antydet han at forhandlingene med Kina kan pågå lenger enn i 90 dager, som partene har avtalt. Onsdag forsikret Kinas næringsdepartement at landet vil jobbe aktivt for å påskynde videre forhandlinger med USA, men dette har altså foreløpig ikke vært nok til å skape ro og fornyet optimisme i markedet.

