Iranske medier: Tre drept i terrorangrep i Chabahar

Utenriks

Ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA var det snakk om en bilbombe, og det meldes også om skyting i området.

– Det var trolig snakk om et selvmordsangrep rettet mot politihovedkvarteret i Chabahar, opplyser en informert kilde til det statlige nyhetsbyrået.

Dette bekreftes av flere andre kilder.

Iranske Press TV og nyhetsbyrået Tasnim melder også om en bilbombe i Chabahar, men det er ikke kjent hvem som skal ha stått bak.

Chabahar ligger helt sørøst i Iran og er en frihandelssone.

I september ble 25 mennesker drept under et terrorangrep mot en militærparade i Ahvaz sør i Iran. Opprørsgruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran, påtok seg ansvaret for dette angrepet.

ASMLA har også gjennomført en rekke andre bombe- og sabotasjeaksjoner i Iran, men de fleste av disse har vært i Khuzestan.

(©NTB)