Minst 16 drepte funnet øst i Indonesia

Utenriks

Angrepet omtales som et av de verste i regionen på flere år, og så mange som 31 personer, stort sett anleggsarbeidere, skal være drept. Separatister har kjempet for løsrivelse fra Indonesia i over et halvt århundre i det som stort sett er en lavintensitetskonflikt.

– De siste opplysningene er at 16 personer er funnet drept, sier Binsan Panjaitan, en lokal militærleder, torsdag. De døde er ikke identifisert, og Panjaitan kom ikke med noen opplysninger om hvordan de er drept. Forsvaret har tidligere frigitt en øyenvitnebeskrivelse som sier at de drepte fikk strupen skåret over eller ble skutt i det som fremsto som henrettelser.

Angrepet skal ha blitt utløst etter at en anleggsarbeider tok bilde av en gruppe væpnede menn som markerte det de regner som regionens uavhengighetsdag.

Papua erklærte seg uavhengig fra Nederland i 1961, men Indonesia tok kontroll over provinsen to år senere og annekterte den i 1969. En separatistgruppe kjent som Free Papua Movement har siden 1960-tallet kjempet for uavhengighet for den overveiende melanesiske provinsen. Papua er den vestlige delen av øya Ny-Guinea og ligger lengst øst i Indonesia, drøyt 3.000 kilometer fra hovedstaden Jakarta, på grensen til Papua Ny-Guinea. Øya er verdens nest største og er en del av de melanesiske øyene vest i Stillehavet.

(©NTB)