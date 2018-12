Redningsskipet Aquarius innstiller sitt arbeid

Utenriks

Det opplyser Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Mediterranée, de humanitære organisasjonene som opererer skipet, i en uttalelse torsdag.

Aquarius har vært strandet i Marseille siden tidlig i oktober da Panama trakk tilbake registreringen av skipet i kjølvannet av en forespørsel fra Italias høyrepopulistiske regjering. I November beordret Italia i tillegg at Aquarius skulle tas i arrest, etter å angivelig ha dumpet giftig avfall i sjøen. MSF har avvist anklagene.

– Dette er resultatet av en vedvarende kampanje, ledet av den italienske regjeringen og støttet av andre europeiske land, for å bakvaske, delegitimere og hindre hjelpeorganisasjoner i å gi assistanse til sårbare folk, heter det i en uttalelse fra MSF.

– Kombinert med EUs lite gjennomtenkte eksterne politikk om migrasjon, har denne kampanjen undergravet internasjonal lov og humanitære prinsipper. Ettersom det ikke finnes noen umiddelbar løsning på disse angrepene, har MSF og SOS Mediterranée intet annet valg enn å avslutte Aquarius' operasjoner, heter det videre.

SOS Mediterranees operasjonsleder Frederic Penard sier at beslutningen om å ta Aquarius ut av drift var «ekstremt vanskelig», men legger til at gruppen ser «aktivt» på mulighetene for å skaffe et nytt skip.

