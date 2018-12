Fransk venstreside opprørt over massearrest på skole

Utenriks

– Skremmende og uakseptabelt. Hva er myndighetene ute etter om ikke å få raseriet tilbake, sier Benoît Hamon, tidligere presidentkandidat for sosialistene om videoen som er flittig delt på sosiale medier, skriver nyhetsbyrået DPA. Videoen er tatt opp utenfor en videregående skole.

– Å tvinge skoleelever til å knele, med hendene på hodet, omgitt av gendarmer med hjelmer, behandle dem som en terrororganisasjon, er det våre nye metoder, spør Mathilde Panot på Twitter. Hun er valgt inn i nasjonalforsamlingen for det radikale venstrepartiet France Insoumise.

– Er dere gale? Man behandler ikke unger på den måten. Nå må vi roe oss ned, så dette landet ikke synker dypere ned i volden, tvitrer en organisasjon som jobber mot sosial utestengelse.

En politikilde bekrefter overfor DPA at videoen er ekte og viser pågripelsen av over 140 elever etter at det ble drevet hærverk i byen Mantes-La-Jolie utenfor Paris. Også avisen Le Monde har fått videoens autentisitet bekreftet.

Flere steder i Frankrike har skoleelever sluttet seg til demonstrasjonene som begynte som en protest mot nok en økning av drivstoffavgiftene i landet, men etter hvert har utviklet seg til omfattende, mer generelle og til dels voldsomme protester mot Emmanuel Macrons regjering.

